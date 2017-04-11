Halk Oylamasına Doğru

MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, "16 Nisan referandum u Türkiye Cumhuriyeti devletinin, içte ve dışta var olan şer odaklarından kurtulmasının başlangıcı olacaktır." dedi.



Türker, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin her yönden korkunç ve dış destekli sistematik cinayetler ve terör eylemleri ile köşeye sıkıştırılmaya, bölgesel ve küresel planda eli zayıflatılmaya çalışılmakta olduğunu belirtti.



TBMM'nin evet dediği anayasa değişikliği teklifine, miletin de 16 Nisan'daki referandum da aynı iradeyi göstereceğini dile getiren Türker, şunları kaydetti:



"Türk milleti, kaderde ve kederde birlik olmuş muazzam bir beşeri varlık olarak, kendisini doğrudan ilgilendiren hükümet etme sistemiyle ilgili son sözünü söyleyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi milli, ilkeli ve tutarlı bir siyasi anlayışın temsilcisi olarak TBMM'de evet dediği anayasa değişikliği teklifine 16 Nisan'daki referandum da da aynı iradeyi gösterecektir. 16 Nisan referandum u Türkiye Cumhuriyeti devletinin içte ve dışta var olan şer odaklarından kurtulmasının başlangıcı olacaktır inşallah."