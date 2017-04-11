Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Bir şahsın geleceğiyle ilgili bir oylama yapmıyoruz, biz milletin geleceğiyle ilgili bir oylama yapıyoruz." dedi.



Yüksel, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, en büyük anketin seçmenin kendisi olduğunu belirterek, seçmenin halk oylamasında çok başarılı bir sonuçla çıkacaklarını gösterdiğini söyledi.



Milletin irfanına, ferasetine güvendiklerini dile getiren Yüksel, Gaziantep'in, istikrarın ne demek olduğunu en iyi bilen kent olduğunu belirtti.



"Gaziantep, istiklalin de ne kadar iyi olduğunu en iyi bilen kenttir." diyen Yüksel, o nedenle şehirde çok yüksek bir oranda "evet" sonucu çıkacağını söyledi.



Milletin ilk defa kendi anayasasını yapacağını, Türk milletinin bu heyecan ve coşkuyla 16 Nisan'da sandık başına gideceğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Otoyol standardında bir sistemle yola devam etmek istiyoruz. Millet olarak 16 Nisan'da da bunu sağlamış olacağız inşallah. Bu bakımdan anket milletin kendisi, anket saha... Sahadaki anketi siyasetçi olan bilir. Vatandaşı çok kararlı görüyoruz. Başladığımız günler itibariyle bir kafa karışıklığı, muhalefetin yanlış, yalanla dolu argümanlarla zihin bulandırıcı çalışmaları vardı. Fakat bunlar zaman içerisinde giderildi. Şu anda kararsızlık noktasında çok az insanımız var. O nedenle şu anda önümüzü çok net görüyoruz. Çok güçlü bir evet çıkacağını görüyoruz."



Yüksel, güvenin, istikrarın olduğu yerlerde yatırımın da üretimin de artacağını belirterek, "İş adamı önünü görmek istiyor. Belirsiz bir ortam olduğu zaman her şeyden elini eteğini çekiyor. Sistemin kriz, darbe, koalisyon doğurma ihtimali var. Biz koalisyonların da krizlerin de kaosların da darbelerin de olmadığı bir dönem başlatıyoruz. Bir şahsın geleceğiyle ilgili bir oylama yapmıyoruz. Biz milletin geleceğiyle ilgili bir oylama yapıyoruz." diye konuştu.



Güney Kore'nin 30 yıl önce başkanlık sistemine geçtiğini anlatan Yüksel, "O zaman bizimle aynı milli gelire sahipti. Bugün onlarda milli gelir 33 bin dolarda, bizde 10 bin dolarda. 6 hükümet, 6 başkan gelmiş. Biz 30 yılda 16 hükümet değiştirmişiz. Amerika mukayesesi yapıyoruz ya asıl çarpıcı olan burada duruyor." dedi.