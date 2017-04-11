Halk Oylamasına Doğru

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Suriye'de şu anda, kendilerini süper güç olarak ilan eden iki ülkenin bilek güreşi yaptığını" belirterek, "Suriye'ye kim hakim olacak? Ellerinde haritalar, kaça bölecekler? İran, Irak, Suriye ve Akdeniz'e ulaşan bir koridor oluşturmak istiyorlar." dedi.



Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Gençlik Merkezi'ndeki halk oylaması bilgilendirme toplantısında konuşan Şahin, anayasa değişikliğiyle getirmek istedikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, ülkeyi son 50 yılda yöneten önemli devlet adamlarının da arzu ettiğini ancak bir türlü gerçekleştiremediklerini anlattı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında yaptığı konuşmayı cep telefonundan dinleten Şahin, "Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Cumhurbaşkanı bir partiden, başbakan başka bir partiden. Aynı partiden olsa bile sorun çıkıyor. Bu böyle olmaz, mutlaka sorun çıkar.' İşte biz de Kılıçdaroğlu'nun isabetle söylediği gibi bu sorunu ortadan kaldırmak için bu iki görevi tek şahısta birleştiriyoruz. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu bu sistemin başbakanlığı kaldırdığını bilmiyor. Okumamış ki. Bu sözlerini bir radyoda yeni söyledi daha. Başbakanın olmadığını bilmiyor bu sistemde." diye konuştu.



"Sevr'i hiçbir zaman gündemlerinden çıkarmadılar"



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan beka sorunu yaşadığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti.



"Suriye'de şu anda, kendilerini süper güç olarak ilan eden iki ülke bilek güreşi yapıyor. Suriye'ye kim hakim olacak? Ellerinde haritalar, kaça bölecekler. İran, Irak, Suriye ve Akdeniz'e ulaşan bir koridor oluşturmak istiyorlar. PKK'nın kolu PYD, orayı güvenlik altına almak istiyor. 100 yıl önce hazırlayıp, Osmanlı'nın son döneminde imzalattıkları ama Meclis-i Mebusan'dan geçmediği için yürürlüğe girmemiş olan Sevr'i hiçbir zaman gündemlerinden çıkarmadılar."



Şahin söz konusu güçlerin 100 yıl önce "Büyük Ermenistan" ve "Büyük Kürdistan" hedeflerini gerçekleştiremediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hala gündemlerindedir. Fırsat bulsalar bunu da uygulayacaklar. Türkiye'de şu anda güçsüz bir yönetim olsa, üçlü dörtlü bir koalisyon hükümeti olsa, kendi aralarındaki ihtilaflar nedeniyle baskılara dayanamaz ve geçmişte olduğu gibi 'Evet efendim, siz ne buyurursanız efendim, nasıl takdir ederseniz?' derdi. Böyle hükümetler Türkiye'de çok gelmiştir. Ama şimdi onların plan ve projelerini, amaçlarını bilen, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü konusunda hassas bir yönetim var, bir cumhurbaşkanı var; Recep Tayyip Erdoğan."