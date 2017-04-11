Halk Oylamasına Doğru

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Herkesi Sayın Genel Başkanımızın yanında olmaya ve bu ülkenin geleceği için 'evet'te birleşmeye davet ediyorum." diye konuştu.



Kocamaz, MHP Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Referandum Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da halk oylamasının gerçekleştirileceğini anımsattı.



Ülkücü hareketin kurulduğu günden bu yana hep çilelerle mücadele ettiğini ve ülkenin her zor durumunda sigorta görevini üstlendiğini belirten Kocamaz, şunları kaydetti:



"Ülkeyi her defasında kaosa sürüklenmekten kurtarmış bir harekettir. Sayın Genel Başkanımız ne diyorsa biz de onu diyoruz. Bizim bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var ve bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Biz sıradan bir hareket değiliz, diğer siyasi partilere benzemeyiz. Biz bu ülkenin sigortasıyız ve günlük hesaplar yapmadan geleceğe yönelik hesaplar yapmak zorundayız. Ülkenin geleceğiyle ilgili verilecek kararda bizim siyasi bir parti olarak değil bu ülkenin gerçek sahipleri olarak dik durma mecburiyetimiz var. Pazar günü verilecek kararın Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yönünde hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımızın başının dik duracağı bir karar olarak çıkacağını düşünüyor ve herkesi Sayın Genel Başkanımızın yanında olmaya ve bu ülkenin geleceği için 'evet'te birleşmeye davet ediyorum."