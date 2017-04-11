Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım'ın kaleme aldığı mektupları gençlere ulaştırıyor.



AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Dilek Hanım Çengel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar genelinde oy kullanacak 18-30 yaş arası 123 bin genç seçmenin bulunduğunu anımsattı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın gençlere hitaben mektup kaleme aldığını belirten Çengel, şunları kaydetti:



"Bizler gençlik kolları olarak il ve 17 ilce teşkilatımızla tek tek kapıları çalarak, gençlerimize Başbakanımızın selamlarını iletiyoruz. Bu halk oylamasıyla gençlerimizin önünden çok büyük yasak kalkıyor. 18-24 yaş arası genç kardeşlerimiz artık meclise girebilecek. Siyasette gençlere daha fazla temsil imkanı sağlanacak. 18-24 yaş arası gençlerin milletvekili seçilmesi ile genç nüfusu yüksek olan ülkemizde, gençlerin bakış açısı siyasete daha fazla yansıyacak. Cumhuriyetimizin geleceği biz gençlere emanet."



Çengel, sorumluluk üstlenen, kendine güvenen ve dünyayla rekabet eden bir gençlik olduklarını vurgulayarak, "İnşallah 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla biz gençler, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağız. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacak, 16 Nisan akşamına kadar çalınmadık kapı, girilmedik sokak, sıkılmadık el ve anayasayı anlatmadık hiçbir genç kardeşimizi bırakmayacağız." diye konuştu.