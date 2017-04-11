Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında vatandaşlardan "evet" oyu için destek istedi.



Demir, halk oylaması çalışmaları kapsamında Kaletepe Mahallesi'nde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, anayasa değişikliklerini anlattı.



Oradan minibüse binerek, yolcularla sohbet eden Demir, halk oylamasına sayılı günler kaldığını daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.



Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün teşkilatlar olarak kapı kapı gezdiklerini sandıktan 16 Nisan'da "evet" çıkacağına inandığını söyledi.



"Yurt dışında oynanan oyunlara karşı, kimseye minnet etmemek için ve hiç kimseyi işimize karıştırmamak için 'evet' diyoruz." diyen Demir, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği teveccüh bizler için sevindiricidir. Genel veya yerel seçim değil, bir anayasa değişikliği seçimi. Dolayısıyla vatandaşlarımız biraz daha farklı bakarak geleceğine, huzur ve istikrara milletimiz teveccüh gösteriyor ve tercihini bu yönde kullanacağını açıkça ifade ediyor. Şunu da belirtelim, bizim buradaki gayemiz milletimizin birlik ve beraberliğini sağlamaktır. Halkımızdan bu bilinç ile destek istiyoruz."