Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde işçilerin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili sorulara cevapladı.



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde işçilerle bir araya gelen Karacan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğru anlaşılması için çalıştıklarını ifade etti.



Toplumda "diktatörlük geliyor" diye söylemlerin bulunduğunu belirten Karacan, şunları kaydetti:



"Dünyanın neresinde diktatörü halk seçiyor? Nasıl bir mantıktır bu? Hangi diktatör 'iki defa seçin daha fazla seçmeyin' diye sınır koymuş? 'Yargılanamıyor' diyorlar. Şu anki anayasada cumhurbaşkanını tek bir suçtan, sadece vatana ihanet suçundan yargılayabiliyorsun ama yeni sistemde öyle mi? Tabi ki hayır, meclis kararı ile cumhurbaşkanı her suçtan yargılanabilecek. Bu yüzden kaynağı belli olmayan haberlere veya söylemlere itibar etmeyin. Sizlerden tek isteğim anayasa maddelerini tek tek okuyun."