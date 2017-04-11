Halk Oylamasına Doğru

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, mahalleleri ziyaret ederek, anayasa değişikliği halk oylamasında "evet" oyu için destek istedi.



İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ile Karageçmiş, Taşkaracaören ve Güvercinlik mahallelerini ziyaret etti.



Halk oylamasında çıkacak "evet" ile milletin iradesinin tam olarak temsil edileceğini belirten İkiz, şunları söyledi:



"Türkiye kazanacak. Krizler, darbeler, vesayet ve üzerimize oynanan oyunlar son bulacak. Milletimize güveniyor, inanıyor, saygı duyuyoruz. 16 Nisan ülkemiz tarihinde önemli bir tarih olacak. İnşallah 16 Nisan sonrası güçlü Türkiye dünyada dengeleri bozacak ve daha güçlü şekilde Müslüman ve mazlum halkların yanında olacak."



Özdemir de mevcut sistemin zayıf ve dışarıdan müdahalelere açık olduğunu anlatarak, "Sistemi güçlendirmek için 'evet' demeliyiz. Ülkemizde en büyük atılımlar güçlü iktidarlar dönemlerinde olmuştur. Güçlü iktidar için hep birlikte 'evet' dememiz gerekiyor." dedi.