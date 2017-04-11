Halk Oylamasına Doğru

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.



Turgutlu Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Şirin, "16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında, devlet için, millet için, cumhuriyet için ve Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz." dedi.



16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Şirin, bu zamana kadar bir çok referandum yaşandığını ancak, bunun hepsinden farklı olduğunu aktardı.



Şirin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizgisinin kendi çizgileri olduğunu vurgulayarak, "Kutuplaşmanın azalması, uzlaşma kültürünün artması, ülkemizin büyümesinin hızlanması ve gençlerle bu büyümeyi daha da arttırmak için, koalisyonlarla oluşan kaosların tekrar etmemesi, hükümet krizlerinin geride kalması için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.



Halk oylamasında sadece bir metin oylamayacaklarını belirten Şirin, şunları kaydetti:



"16 Nisan'da sadece bir metin oylamayacağız. Yapacağımız tercihlerle ya şer odaklarına dur diyeceğiz ya da diz çöktürmek isteyenlere yol vereceğiz. Türkiye ne zaman milli bir duruş sergilemişse karşısında haçlı zihniyetini bulmuştur. 15 Temmuz bunun en son tezahürüdür. İşte tam da bu yüzden 'evet' diyoruz."