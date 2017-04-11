Halk Oylamasına Doğru

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, halk oylaması çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.



Turgutlu'nun Bayramyeri Parkı'nda vatandaşa hitaben konuşan Milletvekili Baybatur, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekliliğine dikkat çekti.



Baybatur, "Eğer 16 Nisan'da oylanacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmişte olsaydı Ahmet Necdet Sezer o anayasa kitapçığını fırlatamazdı. Çünkü ülke krize sürüklenirse o da sorumlu tutulur ve hatta yüce divanda yargılanırdı. Sorumluluğu olmadığı için istediği gibi davrandı. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra bu ülkenin güçlü bir şekilde tek başına yönetilmesini istiyoruz." diye konuştu.



Baybatur, 'hayır' diyecek siyasi partilerin söylemlerine de değinerek, "lokantalar, muhtarlar kapatılacak" gibi söylemlerin boş laflar olduğunu, bunu kasıtlı yaptıklarını ve 18 madde ile ilgili söyleyecek hiç bir şeylerinin olmadığını aktardı.



Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, "İzmir'den denize dökeriz" sözlerini hatırlatan Baybatur, şunları kaydetti:



"Şimdi birisi çıkmış, sandıktan 'evet' çıkarsa denize dökeriz diyor. Sen kimi denize döküyorsun? Bizim dedelerimiz ülkeyi işgale gelen Yunanlıları denize dökerken, senin dedelerin samanlıklarda saklanıyordu. Herkes ağzından çıkana dikkat edecek. Bizim vatan ve millet sevgimiz imanımızdan gelir."