Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, halk oylamasına ilişkin, "Bu yeni anayasa paketi, devletin yönetiminde çift başlılığı ortadan kaldıracak, bürokrasi ve bürokratik vesayetle mücadeleyi kolaylaştıracak, Türkiye'nin büyümesi, ekonomik olarak ileriye gitmesi için de büyük sıçrama ve hamle yapmamızı sağlayacak." dedi.



Sakarya'nın Arifiye ilçesi Açmalar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Eker, daha sonra Arifiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Genç Kürsü" etkinliğinde katılımcılara yeni anayasa paketi hakkında bilgi verdi, gençlerin sorularını yanıtladı.



Bu programların ardından Erenler ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Buluşması" programına katılan Eker, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum da katılımcılardan "evet" desteği istedi.



Eker, devlet yönetiminde kavgayı, çatışmayı ve iki başlılığı sona erdirmeyi düşündüklerini vurguladı.



Bu paketin devlet yönetimindeki iki başlılığı ortadan kaldıracağını belirten Eker, şunları söyledi:



"Devlet idaresinde cumhurbaşkanı ile başbakan arasında ihtilaf varsa, yetki çatışması olursa, o ülkenin yönetiminde problem olur. Ülkede istikrara ihtiyaç var. Bizim herkese AŞ ve iş bulmamız için Türkiye'nin zengin olması lazım. Ekonomi doğru yönetilecek, hızlı karar verilecek ve o hızlı kararlar çabucak hayata geçecek. Yatırım olacak, bunun için büyük bir sıçrama yapmamız lazım. İşte bu pakette getirmek isteğimiz bu üç başlık var. Bu yeni anayasa paketi, devletin yönetiminde çift başlılığı ortadan kaldıracak, bürokrasi ve bürokratik vesayetle mücadeleyi kolaylaştıracak, Türkiye'nin büyümesi, ekonomik olarak ileriye gitmesi için de büyük sıçrama ve hamle yapmamızı sağlayacak. İşin aslı, esası bu."



Eker, bu askeri darbe anayasasının değişmesi gerektiğini ve bunun verilecek "evet" oylarıyla sağlanacağını sözlerine ekledi.



"16 Nisan'dan sonra ekonomi ivme kazanacak"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de referandum a çok az bir süre kaldığını ve vatandaşların "evet" oylarına talip olduklarını dile getirdi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi teklifinin vatandaşın tercihiyle kabul göreceğine işaret eden Dişli, şöyle devam etti:



"İnşallah Türkiye ortalamasıyla yüzde 60'lar falan geçerse o bize Gezi olaylarını, 17-25 olaylarını, Kobani olaylarını ve en son 15 Temmuz olaylarını unutturup, gerçek gündeme yani Türkiye ekonomisine dönmemiz lazım. Türkiye'nin notunu düşüren Moody's, Türkiye'nin 2017'de büyümesini yüzde 2,1'den 2,9'a revize etti. Halbuki geçen hafta notumuzu durağandan negatife çevirmişti. Uzun vadeli, düşük faizli değişik ülkelerde yatırım yapabilen emekli fonları var. Yatırım yapabilmek için uluslararası en az iki hocadan bu ülke notu almanız lazım. Bunlar 15 Temmuz'dan hemen sonra standart kur notumuzu düşürdü. 1 ay sonra Moody's, 3 ay sonra da Fitch notumuzu düşürdü. Her birinden yatırım yapılabilir ülke notumuz vardı. Niye alelacele düşürdüler? Onlara göre, bir an önce Türkiye'nin para musluklarının kesilmesi gerekiyordu ve kestiler."



Dişli, parlamenter sistemin her an siyasi kriz yaratmaya gebe olduğuna vurgu yaparak, "16 Nisan'dan sonra inşallah ekonomik kalkınmamıza yeni bir ivme kazandıracağız. Kaldığımız yerden büyüme ve kalkınma hikayemizi yazmaya devam edeceğiz. Bu iş bir AK Parti, CHP, MHP meselesi değil, bu bir tercih meselesi." değerlendirmesinde bulundu.