Halk Oylamasına Doğru

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" sözleriyle ilgili, "Türkiye adına iktidar alternatifi olması gereken bir siyasi partinin genel başkanı darbenin maliyetini kendi gözleriyle gördüğü halde, milletin önünde olduğu halde Yenikapı'da bu milletin vicdanına tercüman olan bütün siyasi görüşlerin temsil edildiği o mitingde bulunduğu halde şimdi politik çıkarlarına ters düştüğü için bu tür yakışıksız ifadeler kullanıyor." dedi.



Kahramankazan Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başdanışman Şener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe gecesi havaalanındaki görüntülerine ilişkin bir soru üzerine "Daha önce tank görmediği anlaşılıyor. Orada havaalanında ilk görünce biliyorsunuz geri içeri kaçıyor sonra tanklar çekilince çıkabiliyor. Bunlar tabii olağanüstü hallerde insanların tavırları kimliklerini ortaya koyar.



Yani planlı düşünerek ne yapsak hangi politik çıkarı düşünsek diye yapılmaz bunlar. Ama bir başka lidere bakın en riskli gecede uçağına atlıyor ve en riskli şehrin havaalanına iniyor ve milletine diyor ki ben yürüyorum arkamdan yürüyün. İkisi arasındaki farkı bu millet tefrik edecektir." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe" sözlerini değerlendiren Şener, şunları kaydetti:



"Bana göre bu bir acziyettir. Çok talihsiz bir açıklamadır. Ancak aciz İnsanların bu tür yalanların peşine takıldığı görülmüştür tarihte. Ben üzülüyorum.



Türkiye adına iktidar alternatifi olması gereken bir siyasi partinin genel başkanı darbenin maliyetini kendi gözleriyle gördüğü halde milletin önünde olduğu halde Yenikapı'da bu milletin vicdanına tercüman olan bütün siyasi görüşlerin temsil edildiği o mitingde bulunduğu halde şimdi politik çıkarlarına ters düştüğü için bu sürece bu tür yakışıksız ifadeler kullanıyor.



Şu anda Kahramankazan'dayız bu şehitlerin ruhuna gerçekten azaplandıracak bir şeydir. Gazilerimizi huzursuz mutsuz edecek bir şeydir. Bunun niçin yapar bilmiyorum yani anlaşılmaz tavırlar içinde."



İhsan Şener daha sonra İlim Yayma Cemiyeti Kazan Şubesinin düzenlediği "Ülkemizin geleceği için "evet" konulu toplantıya katılarak anayasa maddelerinin değişikliği ile ilgili bilgi vererek, cemiyet üyelerinin sorularını cevapladı.