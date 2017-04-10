Halk Oylamasına Doğru

KONYA (AA ) - AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu halk oylaması çalışmaları için Seydişehir'i ziyaret etti.



İlk olarak AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Babaoğlu burada İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve partililerle görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Babaoğlu daha sonra beraberindeki heyet İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ziyaret etti.



Hafif sanayi bölgesindeki fabrikaları da ziyaret eden Babaoğlu çalışanlarla görüşerek yeni anayasa değişiklik paketinin içeriği hakkında bilgi verip evet için destek istedi.



Babaoğlu yaptığı açıklamada bugüne kadar milletin kendilerini asla yanıltmadığını ve 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında da yine de yanıltmayarak sandıktan güçlü bir şekilde 'evet' çıkaracağını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir partinin veya bir şahsın meselesi olmadığını bunun ülkenin ve milletin ortak meselesi olduğunu ifade eden Babaoğlu şunları kaydetti:



"Çocuklarımıza daha güzel ve güçlü bir Türkiye bırakmak için ülkemizin yeni sisteme ihtiyacı vardır. Bu sistem Türkiye'nin hızla büyümesi ve gelişmesi yönündeki tüm engelleri ortadan kaldıracak bir sistemdir. Avrupa ülkelerinin yürüttüğü Türkiye karşıtı eylemlere bakacak olursak bu eylemler güçlü Türkiye'den korktuklarının açık bir göstergesidir. Bunlara en güzel cevabı milletimiz sandıkta verecektir. Milletimiz 15 Temmuzda olduğu gibi 16 Nisan'da da vatanına sahip çıkarak tercihini evetTen yana kullanacaktır."