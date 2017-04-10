Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, milletin 16 Nisan halk oylamasında vereceği "evet" oylarıyla güçlü Türkiye'yi inşa edeceğini söyledi.



Tin, Çardak ilçesine bağlı Gemiş, Çaltı, Beylerli, Hayriye ve Söğüt mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Türkiye'de 16 Nisan halk oylamasından sonra yatırımların önünün daha da açılacağını ifade eden Tin, şunları söyledi:



"Mevcut sistemde yaşanan istikrarsızlık veya sistemde var olan bilinmezlik ve öngörülemezlik, yeni hükümet sisteminin getirdiği 5 yıllık yürütme istikrarı ile son bulacak. Öngörülebilirlik ve bilinirlik yatırımların önünü açacak. Ülkemizin uzun vadeli yatırım projeleri, kalkınma projeleri, yürütmede sağlanacak istikrar ile doğru orantılı olarak kesintisiz güçlü bir irade ile devam ettirilecek. Türkiye, içeride siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını sağlayacak, dünyada ve bölgesinde ise muhtemel olaylarda daha güçlü etkisi olan bir ülke olacak. Kısacası 2023 hedeflerine çok daha hızlı ve güçlü ulaşacağız. Milletimiz 16 Nisan halk oylamasında vereceği 'evet' oylarıyla güçlü Türkiye'yi inşa edecek. Yeni sistem ekonomik istikrarı ve sosyal istikrarı pozitif manada etkileyecek. Ekonomik istikrar büyümeyi, büyüme istihdamı, istihdam refah seviyesini, huzur, güven, barış ve kardeşliği artıracak."



Yeni sistemle kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulacağını dile getiren Tin, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yürütmede istikrar sağlanacak, milli iradenin dışında irade olmayacak, her türlü vesayetçi yapıya son verilecek." dedi.