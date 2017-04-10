Halk Oylamasına Doğru

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, referandum çalışmaları kapsamında Baskil ilçesinde vatandaşlarla buluştu.



AK Parti Baskil Seçim Koordinasyon Merkezinde partililerle bir araya gelen Yanılmaz, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemi hakkında bilgi verdi.



Yanılmaz konuşmasında şunları kaydetti:



"Merkez belediye başkanı olarak her daim belde ve ilçe belediyelerine eşit mesafedeyim ve elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz.



Baskil Belediye Başkanı İhsan Bey kardeşim gayet azimli bir şekilde ilçesi için çalışmaktadır. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Kayısı diyarı Baskilimiz 16 Nisan'da inşallah güzel bir sonuç çıkaracaktır."



Yanılmaz, daha sonra Şehit polis memuru Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti.