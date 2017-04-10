Halk Oylamasına Doğru

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, halk oylaması kapsamında Taşova ilçesinde halka hitap etti.



İnce, partisince ilçe merkezinde düzenlenen mitingde, Türkiye'ye 300 milletvekilinin yeteceğini ama bunun 600'e çıkarılmak istendiğini söyledi.



Milletvekili sayısının yükseltilmesiyle milletin fazladan 400 milyon lira vereceğini ifade eden İnce, bu parayla fabrika kurulmasını tercih edeceğini dile getirdi.



Anayasa değişikliğiyle getirilecek cumhurbaşkanı yardımcılarını vatandaşların seçmesini isteyen İnce, "Kaç tane yardımcı olacak belli değil. 'Üçü geçmez' diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki oraya yazsaydın. Sen üç tane yaptın, senden sonrası 33 tane yapabilir mi, yapabilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için sadece 18 yaş ve ilkokul mezunu olma şartı var." dedi.