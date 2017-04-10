Halk Oylamasına Doğru

Kütahya'da 41 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halk oylamasında "evet" oyu vereceklerini açıkladı.



Ensar Vakfı İl Başkanlığında bir araya gelen Kütahya Gönüllü Teşekküller adı altında bir araya gelen 41 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, "Ortak Vicdanın Sesi Referandumda Evet" yazılı pankart asarak ortak basın açıklaması yaptı.





STK'lar adına açıklamayı okuyan Hayrat Vakfı Kütahya İl Temsilcisi Hüsrev Yarengümeli, Kütahya Gönüllü Teşekküller olarak yeni anayasa yapılmasının bir zaruret olduğu gerçeğiyle yeni sivil anayasayı önemsediklerini söyledi.





Önerilen sistemin bir rejim değişikliği değil, hükümet sistemi değişikliği olduğunu aktaran Yarengümeli şöyle konuştu:



"Kütahya gönüllü teşekküller olarak yapılacak olan referandum da yeni ve güçlü Türkiye'yi hedefleyen, tarihi ve kültürel yapımıza daha uygun bulduğumuz Cumhurbaşkanlığı Sistemini destekliyor ve aziz milletimizi, memleketimizin selametine vesile olacağına inandığımız bu sivil düzenlemeye 'evet' demeye davet ediyoruz."