Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Talas Mevlana Mahallesi esnafını ziyaret etti.



AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında esnaftan "evet" oyu istedi.



Ziyaretlerde hem vatandaşların sorunlarını dinleyen hem de pazar günü yapılacak halk oylamasında destek isteyen Elitaş, bir kuaförde müşterinin saç traşını da bir süre yaptı.



Elitaş, burada yaptığı konuşmada, gittikleri her yerde büyük ilgiyle karşılandıklarını ve destek gördüklerini belirterek, "İnşallah Kayseri her zaman olduğu gibi Ankara'nın ve Türkiye'nin siyasi gücünü omuzlayan ve pozitif yönde davranan tavrını 'evet'lerle bir kez daha gösterecektir. Büyük bir oranla inşallah 'evet' çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.