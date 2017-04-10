Halk Oylamasına Doğru

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile milletin iradesinin iktidara geleceğini belirtti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, esnaf ziyaretleri yapan Bahçeci, vatandaşlarla bir araya gelerek anayasa değişikliğini anlattı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemine işaret eden Bahçeci, şunları kaydetti:



"Yapılacak sistem değişikliği ile milletin iradesi iktidara gelecek. Vatandaşlarımız doğru karar verecektir. Milletimizin vereceği karar ne olursa olsun, başımızın üstünde yeri var. Daha güçlü bir Türkiye için sandıktan 'evet' çıkacaktır. Mevcut sistemde demokrasi var gibi görünüyor ama sistem vesayetin elinde. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde bir başarı oldu, sistem sayesinde değil. Sistem değişikliğinin olmaması halinde bugüne kadarki kazanımlar kaybedilecektir. Yeni sistemde cuntanın değil, halkın denetimi olacaktır. Anayasa değişikliği Türkiye'nin bekasıyla doğrudan ilgilidir. Yeni sistemle ilk kez kuvvetler ayrılığı ilkesini gerçekleştirmiş olacağız. Ülkede daha da hızlı ilerleyecek ve güçlü irade söz sahibi olacaktır."