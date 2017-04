Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Sivas Milletvekilleri Habib Soluk, referandum çalışmaları için gittiği Şarkışla'da vatandaşlarla buluştu.



Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, il genel ve belediye meclis üyeleri ile birlikte pazar ve çarşı esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet eden Soluk, daha sonra göreve yeni gelen MHP ilçe Başkanı Hasan Tekmen'i parti binasında ziyaret etti.



Ziyaretlerini AA muhabirine değerlendiren Soluk, Şarkışla'nın Aşık Veysel ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi önemli değerleri yetiştiren bil ilçe olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızla neden 'evet' veya neden 'hayır' vereceklerini konuşuyoruz. Onlarla sohbet içerisinde her hangi bir ideolojik sürtüşmeye gitmeden paylaşıyoruz. Burada kazanacak ya da kaybedecek bir parti söz konusu değildir, burada millet iradesinin kazanması veya kaybetmesi söz konusudur. Ancak 50-1' in de milletin iradesi olduğuna göre, 50+1 in üstünde çıkacak da milletin iradesi olduğuna göre bunlardan bir tanesinin geçerliliği söz konusu olacak, ama her iki şekilde de tecelli edecek sandıktaki oranlar bizim başımızın tacıdır."