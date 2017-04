Halk Oylamasına Doğru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş 16 Nisan, bir milat. Türkiye'nin yeni bir zaman dilimine açılışı, demektir. 'Yeni kapılar' demektir. Gelecek pazar günü, sandığa birlikte gidip, geleceğimizi oylayacağız. Türkiye'nin geleceğinin kararını vereceğiz" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Kadıköy Meydanı'nda Kadıköy Evet Platformu'nca kurulan 'Evet' çadırını ziyaret etti.



Topbaş burada yaptığı konuşmada, Kadıköy'e yaptıkları yatırımların toplamının 3.3 milyar TL. olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Siyasi mülahazalarla değil, insan olan her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı döneminde Adalar'a denizin altından su götürdü, biz de denizin altından doğal gaz götürdük. Şu parti, bu parti demedik. Kadıköy'de de böyle. Kadıköy-Kartal Metro Hattı, en hızlı biten metro hatlarından biridir. Şu anda, Kadıköy'de bir dizi metro hatları buluşması var. Bu buluşma Kadıköy'ü çok daha farklı ve her tarafa erişebilir hale getirecek. Özellikle Dudullu - Bostancı hattı, yakında hizmete giriyor. İnşallah Halkalı - Marmaray hattını da birlikte açacağız. Bu hatların çalışması şu anda devam ediyor. Göztepe - Ümraniye metro hattı, 2019'da devreye girecek. İncirli - Edirnekapı - Gayrettepe - Sögütlüçeşme hattı var. Bu hat, 3 katlı tünelden geçerek Bakırköy'e kadar gidecek ve Söğütlüçeşme hattıyla da birleşecek olan önemli bir buluşma hattı. Zeytinburnu - Kadıköy metro hattı var. Bu da Gaziosmanpaşa - Eyüp üzerinden gelip, Beşiktaş üzerinden geçecek yeni bir hat. Libadiye Caddesi'nde bir tramvay projesi var, çalışmaları devam ediyor. Kadıköy - Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli metro hattımız var ki bu çok önemli bir hat. Kadıköy'den Sultanbeyli'ye TEM otoyolunu takip eden önemli bir erişim hattı olarak hizmete girecek."



Kadıköy'ün en önemli sorunlarından birinin Kurbağalıdere olduğunun altını çizen Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"63 kilometrelik bir dere bu. Yıllarca maalesef atık sular buraya akıtılmış. Yıllarca gecekondular bunun çevresinde yapılaşmış ve müdahale edilmemiş. Yıllarca pis sular, evsel atıklar oralara akmış ve kirletmiş. Çökeltileri maalesef dipte katmanlar oluşturmuş. Yaz aylarında bakteri üretiyor ve koku yapıyor. Çok ciddi ve hummalı bir çalışmayla bunu çözmeye çalıştık ve sonuna geldik. Geçen sene yarısına geldiğimizde Kadıköy Belediye Başkanı, medyaya şöyle bir ifade kullandı; 'yapamıyorlarsa bize versinler' demiş. Belediye meclisinde sayın başkan da oradayken söyledim. Bugüne kadar 170 milyon TL harcadık. Bir o kadar daha gerekiyor. Hemen veriyorum, buyur gel yap ben de seni milletin önünde tebrik edeceğim, dedim. Niye böyle desteksiz atıyorsun, niye mangalda kül bırakmıyorsun. Nasıl olsa bu laftır, siyaset olur, böyle olmaması lazım. Ne gücü, ne projeleri yeter bunların. Ama maalesef sırf kafa bulandırmak, ortaya bir şeyler atmak için Yoğurtçu Parkı'nda ana muhalefetin milletvekilleriyle gelip gösteriler yaptılar. Kendileri kirletti, biz temizlerken neden bitmiyor, çabuk olmuyorsunuz, diye gösteriler yaptılar. Nasıl bir iştir, anlamak mümkün değil. Milletimiz olarak bunlara prim vermediğiniz için 3 dönemdir hizmet veriyoruz. Şu anda son aşamaya geldik. Takriben 400 Milyon TL'lik bir yatırım. Kadıköy Belediyesi 300 yıl beklese böyle bir yatırım yapamaz. Böyle bir kaynak bulamaz. Sadece siyaset olsun, diye konuşurlar ve orada kalır. Biz laf ebesi değiliz, biz taş üstüne taş koyan insanlarız. Bu yıl sonuna gelmeden Ağustos sonrası tertemiz hale geliyor. Şu anda, balıklar girmeye başladı. Daha sonra Güney Kore Seul'de yapılan ve dünya çevre ödülü kazanan bir dere ıslahının benzerini Cendere'de, Ayamama'da, Çırpıcı'da ve arkasından da Kurbağalıdere'de yapacağız. Burada insanların dere kenarında yürüyüş yapabilecekleri, farklı bir yer olsun."



Kadir Topbaş, Kadıköy meydan düzenlemesinin de yakın bir zamanda biteceğini vurgulayarak, "Şu anda gördüğünüz İSKİ alanı olarak bildiğiniz otoparkın bulunduğu yerde de bir cami projemiz var. Büyük bir proje. Bu bölgede Cuma namazına gitmek isteyenlerin fırsat bulamadıklarını, sıkıntı yaşanmakta olduğunu biliyoruz. Projeler hazırlandı, planlara işlendi, yakın bir tarihte başlanacak. Büyük bir cami, altında sergi alanları, bir kültür merkezi gibi çalışacak. İstanbul Boğazı'nın girişinde önemli bir simge değeri olacak." diye konuştu.



Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti:



" Avrasya Tüneli'ni görüyorsunuz, artık dakikalarla iki kıta arasına geçmek mümkün, Marmaray'ı yaşadık, inşallah banliyö hattını da Devlet Demiryolları 2018 yılında bitirmeyi hedefliyor. O da devreye girdiği zaman, kentin her yerine ulaşabilir hale geliyorsunuz. İleri biyolojik arıtma tesisleri ile denize dökülen atık suları kontrol altına aldık ve denizler girilebilir, hale geldi. Bu bahsettiğim İSKİ alanında, yer altında çok büyük bir biyolojik arıtma tesisi kuruyoruz. Böylece bu bölgenin bütün atıklarını ve arka coğrafyadaki yerleşim atıklarını alacak ve kullanım suyu olarak denize bırakacağız. Mayısın ilk haftasında Erguvan Şenliği yapacağız. Boğazın her iki yakasına binlerce erguvan ağacı diktik. Çiçek açan ağaçlar dikiyoruz. Ihlamur, akasya ağaçları dikmeye devam ediyoruz. Nisanın ortalarına doğru lale şenlikleriyle, 22 milyon lale çiçeği İstanbul'un estetiğini ortaya koymakta."



Konuşmasında, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Topbaş, şunları söyledi:



"2009 yılında sayın Kılçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu. Meydanlarda elinde bir iki tane dosyayı çıkartıyor, zaman zaman 'sayın başkan sana iki üç gün müsaade, cevabını ver yoksa ben açıklayacağım' diyordu. Benim dokunulmazlığım yok. Ne oldu o dosyalar. Tüm insanlarımızın düşüncelerini etkilemek adına... Bugün de 'bu bir seçim değil ama gönül verenlerin gönlüne bir kuşku düşürebilir miyim' anlayışı var. Çünkü artık koalisyonlar dönemi bitecek, hükümet ortağı olma şansları kalmayacak. Çok çalışırlarsa, sizlerin gönlünde taht kurabilirlerse ancak o zaman iktidar olabilirler. 16 Nisan bir milat. Türkiye'nin yeni bir zaman dilimine açılışı demektir. Yeni kapılar demektir. Gelecek Pazar günü sandığa birlikte gidip geleceğimizi oylayacağız. Türkiye'nin geleceğinin kararını vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle daha rahat güçlü bir yönetim tesis edilmek isteniyor. Koalisyonlar döneminin bitmesi, daha istikrarlı bir yönetim olması için bu sistem gerekiyor. Devletin bekası, ülkenin geleceği için 'evet' diyeceğiz".