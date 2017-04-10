Halk Oylamasına Doğru

Bartın'ın Kozcağız beldesinde referandum irtibat bürosu açıldı.



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 16 Nisan halk oylaması çalışmalarını yürütmek için belde teşkilatının açtığı seçim irtibat bürosunun halka anayasa değişikliğiyle ilgili halkın doğru bilgilenmesi açısından faydalı olacağını söyledi.



Milletin evet kararıyla, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin ve lider ülke olma yolundaki hızlı adımların daha da ivme kazanacağını ifade eden Tunç şöyle konuştu:



"Halkın iradesini yönetime tam bir şekilde yansıtmamız için ne yapmamız lazım? Millet, sandığa oy attığında istediği hükümeti çıkarabilmeli. Sandığa oy atıyor milletvekilini seçiyor. Milletvekilleri arasından hükümet çıkıyor ya da çıkamıyor. Onun için bu sistem ülkemize istikrarı getirecek. İstikrarı kalıcı hale getirecek. İcraatları daha da hızlandıracak. Halkın alım gücünü refahını daha da arttıracak. Ülkenin istikrarı demek, ekonominin düzelmesi, daha da iyiye gitmesi demek. Ekonominin iyiye gitmesi demek herkesin faydasına demek. İnşallah Bartın'da da yüksek oranda bir oyla bu süreci geçirerek ülkenin yönetim sistemine büyük bir katkı vermek istiyoruz."



Açılışa AK Parti İl Başkanı Hüseyin Manav, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan, partiler ve vatandaşlar katıldı.