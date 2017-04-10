Halk Oylamasına Doğru

İç Anadolu Genç İş Adamları Konfederasyonu (İÇGİAF) Genel Başkanı Fatma Semiz, referandum u partilerin yarışı olarak görmediklerini belirterek, "Burada tercih noktası, 'Daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye mi olsun, yoksa aynı konumunu koruyan bir ülke mi olalım?' sorusudur. Biz daha güçlü ve büyük Türkiye için 'evet' diyoruz." dedi.



Semiz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir değişimle yeniden şekillendiğini belirtti.



Bugün Türkiye'nin yeniden konumlandırılması gerektiğini ifade eden Fatma Semiz, mevcut pozisyonu ile Türkiye'nin kaybedeceğini savundu.



Türkiye'nin her alanda daha çok büyüyebilmesi ve gelişmesi için referandum da "evet" diyeceklerini vurgulayan Semiz, "Referandumu partilerin yarışı olarak görmüyoruz. Burada tercih noktası, 'Daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye mi olsun, yoksa aynı konumunu koruyan bir ülke mi olalım?' sorusudur. Biz daha güçlü ve büyük Türkiye için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.



Halk oylamasının büyük bir şans olduğunu, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Fatma Semiz, iç siyasetin kısır döngüsünü referandum a taşımayacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu süreç, siyaset üstü bir dönemi önümüze çıkardı. Ekonomisi, demokrasisi, insan hakları, sosyal yaşamı güçlü bir Türkiye için el birliği yapmalıyız. İÇGİAF olarak siyasi görüşümüz ne olursa olsun tüm kendi içsel meselelerimizi bir tarafa koyduk, tek kriterimiz 'ülke menfaati' dedik. Bu noktada yapılacak referandum u kişiler bazında değil, memleket meselesi olarak değerlendirmek gerekir. 2014 yılında ilk kez cumhurbaşkanını seçen bu millet, 16 Nisan'da da en doğru kararı verecektir. İş dünyası olarak bizler, ülkemizin selameti, memleketin geleceği, ekonomik ve siyasi istikrar için referandum un fayda getirmesini istiyoruz."