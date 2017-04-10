Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "(Gençler) Bu ülkenin yeniden sözü dinlenen, dünyanın en büyük ilk üç ekonomisi arasında olan bir ülke olabilmesi için sizlere büyük görev düşüyor." dedi.



Halk oylaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Gündoğdu, partisinin Ünye ilçe teşkilatı tarafından Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Genç Kürsü" programında gençlerle buluştu.



Koalisyon hükümetlerinin Türkiye'ye ve Türk gençliğine büyük zarar verdiğini ve 16 Nisan'da kabul edilecek sistemle birlikte koalisyonların tarihe karışacağını vugulayan Gündoğdu, "Türkiye'de en büyük hırsızlığı yapan, gençlerin geleceğini çalan koalisyon hükümetleridir." dedi.



"Türkiye'nin geleceğini kuracak olan siz gençlersiniz. Yarın milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olacaksınız. Siz diriliş gençliğisiniz." diyen Gündoğdu, "Bu ülkenin yeniden sözü dinlenen, dünyanın en büyük ilk üç ekonomisi arasında olan bir ülke olabilmesi için sizlere büyük görev düşüyor. Biz AK Parti olarak siz gençlerimize güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gençlerimize büyük önem veriyor. Türk gençlerini bilgiyi, teknolojiyi yakalamış, ahlaklı, çağdaş, ülkesine ve milletine hizmet eden bir gençlik olarak görüyor. Bunun için sizlere güveniyor." diye konuştu.



Gündoğdu, gençlerin ülke yönetiminde daha etkili olabilmesi için seçilme yaşının 18'e indirilmesini önemsediklerini de sözlerine ekledi.



Programa, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti İlçe Başkanı Arif Ergün ile gençler katıldı.