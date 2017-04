Halk Oylamasına Doğru

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Risale-i Nur Talebeleri Platformu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekliyor, bütün aklıselim sahibi, vatanını seven, hamiyetperver, ehli iman olan herkesi, Kur'an, İslamiyet ve millet hesabına tereddütsüz, 'Evet' demeye davet ediyoruz." açıklamasında bulunuldu.



Platformdan yapılan yazılı açıklamada, siyasi durum dikkate alınmadan her değerlendirmenin yanlış kararlara varmayı beraberinde getireceği bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bizler, nasıl ki bütün menfi şartlara ve aleyhimizde çıkan faturalara rağmen 12 Eylül darbe anayasasına, bütün mevcudiyetimizle karşı çıkmışsak bugün de ülkemizde hem TBMM'nin hem devlet kurumlarının işleyişine ve ilerlemesine engel olan hem de halkın iradesini vesayet altına alan bu darbe anayasasının kalıntılarını ortadan kaldıracak ve milletin hakimiyetine kayıtsız şartsız yol açacak olan bu anayasa değişikliğine 'Evet' diyeceğiz. Bediüzzaman Said-i Nursi, 'İstikbalde en gür sada İslam'ın olacaktır.' demiştir.



Allah'ın bir lütfu olarak 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletimizin engin ferasetiyle zaman kaybetmeden hemen bu zafiyet düzeltilerek, parlamentoda tekrar güçlü bir hükümet yapısına imkan vermek suretiyle derin bir nefes almışken, yine dahili ve harici şer güçlerinin tezgahıyla bu kez ortaya konan kaotik çukur siyasetleri sonucu bölgemizdeki pek çok il ve ilçemizin anarşistler tarafından tahrip edilmesi, Gezi olaylarıyla başlayarak 17-25 Aralık ile devam eden ve en nihayetinde 15 Temmuz FETÖ darbesiyle devam eden süreçler, Avrupalı gaddar zalimlerin içimizdeki işbirlikçi münafıklarla el ele vererek, Türkiye'ye karşı tarihte benzeri görülmemiş bir biçimde saldırmaları ve özellikle bu referandum da menfi bir neticenin ortaya çıkması için tam bir ittifak halinde çalışmaları ve tabir yerindeyse birikmiş kinlerini kusmaları, 16 Nisan referandum unda 'Evet' çıkmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu bütün yönleriyle bizlere göstermektedir."



İslam ümmetinin dertleriyle dertlenen, yaşadıkları bütün acıları yüreğinde hissederek destek veren Türkiye'yi durdurmaya yönelik sinsi faaliyetler yapıldığına işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin faydalı icraatları için destek, teşekkür ve dua manasında referandum da "Evet" demenin insani ve vicdani borç meselesi görüldüğü belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"İslam ve millet düşmanlarının tümünün, 'hayır'da buluşması da manidar ve bir o kadar da ibret verici olay. Vatandaşlarımız hem Türkiye'nin kontrollü demokrasiden tam kurtularak kendisinin doğrudan seçtiği vesayetsiz bir yönetime kavuşmak hem de hak ve hürriyetlerinin daha da genişlemesi için hür iradeleriyle, vazife şuuruyla, ihmal etmeden, tereddütsüz ve emin olarak sandığa gitmeli ve 'Evet' demelidir. 'Benim reyimden ne çıkar?' diyerek kesinlikle tarafsız kalmamalıdır. Zira bu referandum da, 'evet' oyunun çoğunlukta olmasının yanında nitelikli bir yüzdeye ulaşması da fevkalade önemli.



Yüzde 99'u Müslüman olan milletimizi gerçek manada temsil eden ve halkın oylarıyla ilk defa seçilen Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizin elini hiç şüphesiz güçlü kılacaktır. Anayasa maddelerine verilecek yüksek destek, idare ve inisiyatifin bir daha geri alınmamak üzere halka ve dolayısıyla Meclis'e verilmesi anlamına gelecektir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın halk oylaması çalışmalarının gönülden desteklendiği aktarılan açıklamada, "Referandumda devletimiz, Alem-i İslam ve alem-i insaniyet için güzelliklere vesile olacağını düşündüğümüz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekliyor, bütün aklıselim sahibi, vatanını seven, hamiyetperver, ehli iman olan herkesi, Kur'an, İslamiyet ve millet hesabına tereddütsüz 'Evet' demeye davet ediyoruz. Bütün mazlumların ve Alem-i İslam'ın duasının Türkiye ile beraber olduğunu görüyor ve bundan dolayı da Allah'a sayısız hamd ve senalar ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.