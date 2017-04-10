Halk Oylamasına Doğru

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, semt pazarcıları ile bir araya geldi.



Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz ile Çamlıbel Mahallesi Kapalı Semt Pazarında pazarcı esnafıyla bir araa gelen Tütüncü, halk oylamasında "evet" oyu için destek istedi.



Halk oylamasında "evet" oyu çıkmasıyla Türkiye yönetiminde, çok başlılığın ve koalisyon hükümetlerinin ortadan kalkacağını belirten Tütüncü, şunları kaydetti:



"İki şoför direksiyonu tutarsa o araba kaçınılmaz olarak yerinde patinaj yapıyor. Bir geminin 3-5 kaptanı olsa her biri dümeni bir tarafa çevirse gemi alabora olur. Bir gemide bir kaptan olur ve o kaptan geminin güvenliğinden sorumlu olur. Bugüne kadar ne çektiysek, bu çok başlı yönetimlerden çektik. Ben kendimi bildim bileli hep başbakanlar ile cumhurbaşkanları çekişir. Ekonomik krizinde aslında sebebi cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki kavgalardır. Eski Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer el kadar Anayasa'yı eski Başbakan Bülent Ecevit'in önüne fırlatıverdi, döviz 4 kat fırladı, 600 bin vatan evladı işsiz kaldı. Çok büyük bir ekonomik buhranı bize yaşatan, bu işin altındaki esas sebep, iki kişi arasındaki kavgaydı."