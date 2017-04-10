Halk Oylamasına Doğru

Havza İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi görevlilere eğitim verildi.



Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde İlçe Seçim Müdürü Nihat Gün tarafından sandık başkanları ve görevlilere uygulanacak kurallar hakkında bilgi verildi.



Gün, görevlilere sandık kurulu başkan ve üyelerinin oy verme ile oy verme işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacak sayım ve döküm işlemleri, sonuçların İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmesine kadar ki süreçle ilgili yapmaları gerekenleri anlattı.



Eğitimde görevlilere Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan sandık kurulu eğitim filmi de izletildi.



Havza'da halk oylamasında 134 sandıkta 268 kişi görev yapacak.