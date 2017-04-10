Halk Oylamasına Doğru

Eğitim-Bir-Sen Çarşamba temsilcisi Osman Şafak, halk oylamasında "evet" diyeceklerini söyledi.



Şafak, Memur-Sen Çarşamba temsilciliğince Zübeyde Hanım Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, 16 Nisan'ın vesayet kurnazlarına, müesses nizam aymazlarına, son yumruğun indirileceği tarih olduğunu belirtti.



Halk oylamasında "evet" diyeceklerini açıklayan Şafak, "Kapatma davası, 367 şarlatanlığı, 6-8 Ekim vahşeti, Gezi ayaklanmasından sonra Kestane pazarında yetiştirip, ihtiyaç duyduklarında ihanet pazarında değerlendirdikleri müptezeli sahaya sürdüler. 17-25 Aralık kalkışması derken 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi. Niçin 'evet' dediğimizin arkasında bunlar var." dedi.



Şafak, Memur-Sen teşkilatı olarak 16 Nisan'ı ayaklarındaki prangaların birinden daha kurtulmanın ve yeniden ayağa kalkmanın miladı olarak gördükleri için "evet" dediklerini aktararak, "16 Nisan'da çıkacak 'evet' bizi daha güçlü ve istikrarlı hale getirecek, mazlum coğrafyalar için de umut olacaktır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde sadece ülkemizin iç istikrarı için değil, İslam dünyasının birlik ve beraberliğine de katkı sunacağını bildiğimizden dolayı kararlı şekilde 'evet' diye haykırıyoruz." diye konuştu.