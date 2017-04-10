Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, referandum çalışmalarına Alanya ilçesinde devam etti.



Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya'nın Oba, Tosmur, Çıplaklı, Paşaköy, Mahmutseydi ve Dereköy Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu. 6 Mahalle'de Anayasa değişikliği paketi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapan Çelik, Alanyalılardan Türkiye'nin güçlü bir sisteme kavuşması için "evet" oyu vermelerini istedi.



"Kurumlar milletin denetiminde olacak"



Sena Nur Çelik, Türkiye'nin iki başlı yönetimler nedeniyle yaşadığı sıkıntıları hatırlattı. Anayasa değişikliği ile bütün kurumların milletin denetiminde olacağını vurgulayan Çelik, yeni sistemde cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştiriyoruz, çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Geçmişte mevcut sistem çok ağır bedeller ödetti. Siyasiler kavga ederken sık sık hükümetler değişirken 40 yıldır FETÖ gibi anti-demokratik güç odakları devletin kurumlarına sızdılar. Yeni dönemde illegal örgütlerin devleti ele geçirmesini engellemek için sistem kuruyoruz. Yargıyı tarafsız hale getirerek milletin emrine veriyoruz. Bundan sonra hiçbir örgüt devleti ele geçirmeye kalkışamayacak. Çünkü Yeni sistemde bütün kurumlar milletin denetiminde olacak."



"Yalanda sınır tanımıyorlar"



Çelik, Hayır safında yer alanların algı operasyonlarına da değindi. Pinokyo benzetmesi yapan Çelik, "Cumhurbaşkanının sınırsız başkan yardımcısı atayacağını söyleyenler yalanda sınır tanımıyorlar. Biz iktidara geldiğimizde 36 bakan vardı. Bu sayısı biz azalttık. Cumhurbaşkanının 500 yardımcısı olacak diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Yeni sistem önümüzü açacak. Hükümet ve Meclis kavga değil iş yapacak. Milletin kendilerini iktidara getirmeyeceğinin farkında olanlar yalanlarına yalan katıyorlar. Pinokyo gibi burunları uzayacak. Eski sistemin değişmesini istemiyorlar, eski Türkiye'nin alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar" şeklinde konuştu.



"Yarım kalan işleri bitireceğiz"



Vatan için gayret gösteren Milliyetçi Hareket Partisi'ne de teşekkür eden Çelik, "önce memleketim sonra partim' diyen MHP milli duruş sergiledi. Memleket için MHP ile çıktığımız kutlu yürüyüşle 16 Nisan'da yeni bir dönemi başlatacağız. Anayasa değişikliği ile yarım kalan işleri bitireceğiz. Türkiye'yi en ileri seviyelere taşıyacağız" dedi.



"EVET" pastası kesildi



Sena Nur Çelik, Oba,Tosmur, Çıplaklı, Paşaköy, Mahmutseydi ve Dereköy Mahalleleri'nde ev toplantılarına katıldı. Çelik, kadınlarla çay sohbetinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımları konuşuldu "EVET" yazılı pasta kesildi. - ANTALYA