Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, halk oylamasına ilişkin, "17 Nisan sabahı farklı bir Türkiye'ye uyanacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. En başta Türkiye'nin dünyaya bakışı değişecek." dedi.



Taşcı, referandum çalışmaları kapsamında Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe ve Ulubey ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Mesudiye ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Taşcı, yaylaların ana vatanı ve Melet Çayı'nın memleketi Mesudiye'ye tekrar gelmekten büyük haz duyduğunu söyledi.



Modern dokunuşlarla ilçenin güzelliğine güzellik katan tüneller, yollar ve viyadükleri gördükçe ayrı bir gururla geldiklerini belirten Taşcı, şunları kaydetti:



"Dereyolu olarak adlandırılan Karadeniz Akdeniz Yolu'nun projesi, ilk olarak 1880'li yıllarda Sultan Abdülhamit tarafından Fransız mühendislere çizdirilmiş. Bu projenin gerçekleşiyor olmasını görmek ve azıcık da olsa bunun bir parçası olmak ne büyük bahtiyarlık bizim için."



Taşcı, halk oylaması sürecinde sona yaklaştıkça CHP'nin pusulayı şaşırdığını, şirazeden iyice çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"17 Nisan sabahı farklı bir Türkiye'ye uyanacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. En başta Türkiye'nin dünyaya bakışı değişecek. Tabi dünyanın da Türkiye'ye bakışı. Roller değişecek. Bize 'hasta adam' diyen ihtiyar Avrupa gıpta ve hayretle bakacak artık bize. Artık öyle ajan otlatmak yok bu topraklarda. İstediğimi alırım, ne istersem yaparım yok. 16 Nisan'dan sonra tüm dış politika ve özellikle de AB ile olan süreç yeniden gözden geçirilecek."