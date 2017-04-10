Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Uydukent Pazarı'ndaki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.



Özkal, Uydukent Pazarı'nda vatandaşlara cumhurbaşkanlığı sistemini anlatarak, 16 Nisan'da "evet" oyu vermelerini istedi.



Türkiye'de her düzenleme ve uygulamanın yasalarla yapıldığını anlatan Özkal, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin herhangi bir ülkeye satacağı meyve için bile anlaşma yapıyor ve bu anlaşmayı ancak TBMM'de onaylanınca yürürlüğe alıyoruz. Türkiye bir hukuk devleti olarak yasalarla yönetiliyor. Yeni sistemde de cumhurbaşkanının yasalarla düzenlenmiş bir alanda ya da yasaya aykırı bir kararname çıkarması diye bir durum söz konusu değil. Cumhurbaşkanı, hak ve özgürlüklere karşı bir kararname çıkartamaz. Bu yüzden sizi 'cumhurbaşkanı bir kararname ile muhtarlıkları, lokanta ve iş yerlerini kapatacak' ya da 'cumhurbaşkanı işçinin ve memurun iş güvencesini sona erdirecek' diye kandırmaya çalışanlara kesinlikle inanmayın. Onlara gerçeğin er geç ortaya çıkan bir güzellik olduğunu 16 Nisan'da sandıkta gösterin."



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanının sadece iki kez seçilebildiğini ve 5'er yıl görev yapabildiğine işaret eden Özkal, kim olursa olsun, vatandaşın kendisi aleyhinde kararlar alan bir kişiyi ikinci kez seçmeyeceğini söyledi.