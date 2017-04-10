Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, halk oylaması çalışmaları kapsamında Havza ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundu.



Demircan, Çakıralan, Boyalı, Şeyhler, Yaylaçatı, Musludağ ve Elmacık mahallerini ziyaret ederek, vatandaşlardan halk oylamasında "evet" oyu kullanmalarını istedi.



Anayasada yapılacak değişiklikler hakkında bilgi veren Demircan, milletin "evet" diyerek ülkedeki çift başlı ve istikrarsız hükümet sistemi sorununu çözeceğine inandığını söyledi.



Millete güvendiklerini dile getiren Demircan, "Milletin güvenine ve rızasına dayalı siyaset yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin hızlı şekilde büyümesi lazım. Bu yüzden hep birlikte 'evet' demeliyiz." dedi.



Almanya ile diğer Avrupa ülkeleri, terör örgütlerince yapılan "hayır" propagandalarına izin verirken kendilerinin niçin "evet" demeleri gerektiğini anlatmalarına izin vermediklerini belirten Demircan, "Ülkemiz için geleceğimiz için çocuklarımız için hep birlikte 'evet' diyeceğiz." ifadesini kullandı.