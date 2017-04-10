Halk Oylamasına Doğru
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, Türkiye'de siyaseti tepeden tırnağa yenileyeceğini bildirdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, Türkiye'de siyaseti tepeden tırnağa yenileyeceğini bildirdi.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Temurci, Kastamonulular Dayanışma Derneğinin (KAS-DER) ve Tokat Konfederasyonunun (TOKKON) düzenlediği programlara katıldı.
KAS-DER programında konuşan Temurci, Türkiye'de en fazla şehit veren illerin başında Kastamonu'nun geldiğini belirtti.
"Vatan, millet ve bayrak deyince Kastamonululara sadece hedef göstermeniz yeterlidir." ifadesini kullanan Temurci, "Ben Şerife bacıların, Halime çavuşların memleketine ne anlatayım? Dolayısıyla bugün dünyaya ve mevcut tabloya bakıp, onlar gerekeni en iyi şekilde yapacaklardır. Ben buna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Siyaset projeyle ve millete hizmetle olur"
Temurci, son 1 haftadır CHP'ye gönül vermiş seçmenle zaman zaman farklı mekanlarda bir araya geldiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Hep söylediğimiz bir şey var. Siyaset yapıyoruz, siyaset ancak ve ancak projeyle ve bu millete hizmetle olur. Bu yeni sistemin en önemli unsurlarından bir tanesi; artık uçlarda, insanları kutuplaştırarak, ideolojik saplantılarla yapılan siyaset dönemi bitiyor. Milletin önüne çıkıp sadece projeyi ve daha iyi hizmeti nasıl anlatabiliriz sürecini, kalıcı hale getireceğiz. Dolayısıyla Yenikapı mitinginde de gördük ki özellikle vatan, bayrak, ezan ve devlet sevgisi olan bu millet; birlik ve beraberliğin en önemli gücüdür. Önümüzdeki süreçte de hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım, bu birliği koruyacağız. Bizim kardeşliğimiz, bizim en büyük gücümüzdür.
İlk kez millete 'yürütmeyi de sen seç' diyeceğiz. İlk defa bu millet, yargıyı vesayet unsuru olmaktan çıkartacak. Şu anda yürütmenin ve yasamanın meşruiyeti, direk milletin kendisine verilmiştir. Yeni dönemde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) olarak adlandıracağımız yargının yönetici kurulunun 7 tanesini, parlamento ilk kez belirleyecek. Şu anki HSYK, yüksek yargıyı belirliyor. HSYK'nın üyelerini de yüksek yargı belirliyordu. Yani al gülüm, ver gülüm. Buraya milletin müdahale etme şansı yoktu. Millet şu anda dolaylı demokratik meşruiyet hakkını parlamento yoluyla kullanarak yargının da milletleşmesini bu sistemle sağlamış olacak. Bu sistem, Türkiye'de siyaseti tepeden tırnağa yenileyecek."
KAS-DER merkez binasında düzenlenen programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci'nin yanı sıra AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Muharrem Ödemiş, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Şekercioğlu, KAS-DER Genel Başkanı Orhan Gümüş ve dernek üyeleri katıldı.
Konuşmasının ardından Gümüş, Temurci'ye plaket takdim etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program son buldu.
"Bugünkü anayasada Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavga eder"
Selim Temurci, daha sonra TOKKON tarafından düzenlenen programa katıldı.
Burada konuşan Temurci, mevcut anayasayı eleştirerek, şöyle devam etti:
"Baba-oğul olsun, bugünkü anayasada Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavga eder. Süleyman Demirel, Tansu Çiller'e, 'Hanım olmasaydı, camdan aşağıya atardım' demişti. Rahmetli Özal, Yıldırım Akbulut'a 'Sen de mi Brütüs?' demişti. Bunların hepsi yaşandı. Bırakın bunları, İnönü ve Recep Peker'in arasında da geçmişte sorun yaşandı.
Dolayısıyla bu millet dedi ki 'Ben meseleye el koyuyorum. Cumhurbaşkanını ben seçeceğim.' AK Parti, sonuç olarak bir siyasi partidir. Biz milletimize yanlış yapmadığımız ve hizmet etmeye devam ettiğimiz sürece, AK Parti'nin iktidarı devam edecek. Ancak yarın ne olur bilinmez. Bu ülkede bir daha vesayet makamları ayağa kalkmasın. Siyaset ve demokrasi zayıf düşmesin. Milletin dediği hep iktidarda olsun diye, ilk defa bir siyasi parti çıkıp 'Bu millet kendi sistemini ve demokrasisini geleceğe taşısın."
"Evet" diyenlere de "hayır" diyenlere de saygı duyduklarını belirten Temurci, "CHP, şu anda 15 Temmuz ile ilgili 'örtülü darbe' diyor. Bir tarafta 'denize dökmekten' bahsediyor. Biz 'hayır' diyen kardeşimize de 'evet' diyen kardeşimize de saygı duyuyoruz. Dolayısıyla CHP'ye oy vermiş kardeşimiz ile bu milleti denize dökmekle tehdit eden anlayışı birbirinden ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.
TOKKON binasında düzenlenen programa, Temurci'nin yanı sıra İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Muharrem Ödemiş, Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, TOKKON Genel Başkanı Mehmet Salih Ün, dernek, sendika ve vakıf başkanları ile üyeleri katıldı.