Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Karaman Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansa katıldı.



Hatuniye Medresesi'nde konuşan Ecertaş, koalisyonları bir daha yaşamamak için başkanlık sisteminin gelmesi gerektiğini söyledi.



Ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Ecertaş, şunları kaydetti:



"Türkiye son 300 - 400 yılın en önemli safhasından geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 yıldır çalışıyor. Ama esas meseleyi halledemedik. Esas mesele ne? Sistemde dönüşüm. İşin özü koalisyonları bir daha yaşamamak için güçlü Türkiye için oralara oturan herkes 'one minute' diyebilsin diye, oraya oturan herkesin Avrupa'nın ikiyüzlülüğüne hayır diyebilsin diye sistem güçlendiriliyor. Sistem aynı zamanda güçlü bir yasama, güçlü bir meclis, güçlü bir yargı ile de besleniyor."



Program, soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.