Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli vatandaşları ziyaret ederek referandum sürecinde destek istedi.



Halk oylaması çalışmaları kapsamında 7 Eylül Mahallesi'ndeki kahveleri ziyaret eden Gedizli, "Türkiye, 16 Nisan'dan sonra daha mutlu, huzurlu ve güçlü olacak." dedi.





Gedizli, Avrupa'nın geçmişte Türkiye'ye yaptığı "hasta adam" benzetmesini artık yapamadığını belirterek bunda en önemli etkenin güçlü ülke ve lider olduğunu kaydetti.



Türkiye ile ilgili geçmişten örnekler veren Gedizli, "Ülkemiz artık İMF kapılarında ya da birilerinin karşısında el pençe duran zayıf bir ülke değil. Tam aksine mazlumların yanında olan ve onlara yapılan zulümlerin de hesabını soran bir ülke. Batı ve onun kuklası haline gelmiş birileri halkı yalan ve iftiralarla aslı astarı olmayan konularla yanıltıyor. Fakat kim ne derse desin, 16 Nisan'da milletimiz 'evet' diyecek." ifadelerini kullandı.



Gedizli, halk oylamasının sorunsuz bir şekilde geçeceğine inandığını aktararak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılan halk oylaması sorunsuz bir şekilde geçecektir. Onlar hangi planı yaparsa yapsın, hangi yalan ve iftirayı atarsa atsın, biz Allah'a sığınıyor ve ondan yardım bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Allah doğrularla beraberdir." diye konuştu.