Halk Oylamasına Doğru

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, anayasa değişikliği halk oylamasına katılım oranlarının "cesaret verici" olduğunu belirterek "Vatandaşımız yurtdışında seçimlere daha artan oranda ilgi gösteriyor. Bu yurtdışındaki Türklerin, Türkiye'nin meselelerine çok duyarlı olduklarının bir göstergesi." dedi.



Paris Başkonsolosluğundaki oy kullanma merkezinde AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Musa, Fransa'da halk oylamasına 50 bin üzerinde oy kullanıldığını ve katılım oranının yüzde 41 civarında belirterek "Bunlar geçici rakamlardır. Resmi rakamları Yüksek Seçim Kurulu belirleyecektir. Bu geçici rakamlar da cesaret vericidir." dedi.



Türkiye vatandaşlarının yurtdışında seçimlere daha artan oranda ilgi gösterdiğini ifade eden Musa, "Bu yurtdışındaki Türklerin, Türkiye'nin meselelerine çok duyarlı olduklarının bir göstergesi. Bulundukları ülkelere ileri düzeyde entegre olma yolunda çok kararlı adımlarla gitseler de bu Türkiye ile bağlarının hala sağlam olduğunu gösteriyor." diye konuştu.



Günlük oy kullanma yoğunluğunda artış olduğunu vurgulayan Musa, şunları kaydetti:



"Yurtdışındaki seçimleri yorumlarken göreceli olarak bakmak durumundayız. Haziran 2015 seçiminde vatandaş 24 gün süreyle oy kullandı. Kasım 2015 seçiminde 18 gün oldu bu imkan. Bu defa referandum da 14 gün. Buna rağmen bir artış var. Her gün kullanılan oy sayısında artış var. Paris bölgesinde ortalama günde 3 bin 800 kişi oy kullandı. Kasım'da 3 bin civarındaydı ve Haziran'da daha düşüktü."



Fransa'da oylamanın yerel saatle 21.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı. Vatandaşlar oy kullanma süresinin sonuna kadar Paris Başkonsolosluğuna gelerek oy verdi. Paris'te son günde 5 binin üzerinde oy kullanılırken son dakikalarda yetişen bir kişi, o gün oy kullanan 5 bininci vatandaş olduğu için seçim görevlilerince alkışlandı.



Paris Başkonsolosluğunda oy kullanma işlemlerini inceleyen Büyükelçi Musa, vatandaşlarca güllerle karşılandı. Sandıkların kapanması sonrası "evet-hayır" pusulası şeklinde hazırlanan pasta kesildi.



Fransa'daki seçmenler, yurtdışındaki Türk vatandaşı olan seçmenlerin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Yaklaşık 326 bin seçmenin bulunduğu Fransa'da 128 bin seçmen Paris Başkonsolosluğunun görev bölgesinde yaşıyor.