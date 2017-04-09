Halk Oylamasına Doğru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, "Bu anayasanın sahibi yok, sadece savunanı var. Bu belge Türkiye'yi böler. Cumhuriyeti ABD, İngilizler kurmadı, Türk milleti kanla kurdu. Benim milletim anayasa değişikliği tuzağına düşmeyecek. Bu tuzağı kuran emperyalistler ve onların kuyruğunda kim varsa heveslenmesin." dedi.



Bozkurt, Seydişehir ilçe örgütü tarafından Kızılay Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlattı.



Söylediği her lafın arkasında olduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:



"1919-20 yıllarında Sevr ve BOP projelerinin çizilmesinin arkasında olanlar 18 maddelik anayasa değişikliğini meclise getirdi. Her iki partinin vekilleri de okumadan imzaladılar. Şimdi de milletin önüne geldi. Şu anda bu anayasanın sahibi yok, sadece savunanı var. Bu belge Türkiye'yi böler. Cumhuriyeti ABD, İngilizler kurmadı, Türk milleti kanla kurdu. Benim milletim anayasa değişikliği tuzağına düşmeyecek. Bu tuzağı kuran emperyalistler ve onların kuyruğunda kim varsa heveslenmesin. Bu vatana ihanet edenler asla heveslenmesin. Bizim 'evet' veya 'hayır' diyenlere sözümüz yok. AK Parti, CHP, MHP'ye sözümüz yok. Emperyalistler tarafından ülkemizin bölünüp parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki pazar bir anayasa oylaması değil, Cumhuriyet devam edecek mi, TBMM'ye pranga mı vurulacak yoksa Gazi Meclisi olduğunu mu tescil edeceğiz. Bu Cumhuriyeti, o meclisin demokrasi yolunda ilerlemesini oylayacağız. İnsanın köle yapılmasına izin vermeyeceğiz, kimse heveslenmesin. Yoksa buluruz bir Mustafa Kemal, emperyalistleri de yedi göbek sülalesini de İzmir'de gene denize dökeriz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kimse de alınmasın."



16 Nisan'daki referandum da yüzde 65 "hayır" oyu çıkacağını ileri süren Bozkurt, "Evet çıkarsa emperyalist ülkeler İslam coğrafyasını kana bulayacaklar. Hayır çıkarsa millet olma özelliğine yeniden kavuşacak. Biz Gazi'nin Ankara'da kurduğu meclisin milletiyiz. 16 Nisan'da kimse yenilmeyecek. Ülkemizi bölmeye çalışan emperyalistler yenilecek. Onun için önümüzdeki pazar günü 'hayır' çıkarmalıyız." diye konuştu.