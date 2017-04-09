Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Milletin patron olacağı milletin yegane vasi olacağı yeni bir sisteme geçiyoruz. Bütün vesayet odaklarını bitiriyoruz." dedi.



İşler, Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan Yıldırım Ahalisi Derneği Olağan Genel Kurulu'nda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.



İşler, yaptığı konuşmada, yapılacak halk oylamasının bundan öncekilerden farklı olduğunu ve Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını söyledi.



Yeni sistemle bütün vesayet odaklarını bitireceklerini dile getiren İşler, şunları kaydetti:



"Siyasi kavgalarla bugüne kadar geldik. Siyasi kavgalar ekonomik kriziler çıkardı. Anarşiyi yaşadık, terörü yaşadık, darbeleri yaşadık. Tabiri caizse iki adım ileri attıysak bir adım da hep geri attık. Dolayısıyla mevcut sistem ayağımıza bir bağ ve ilerlememizi hep engelliyor. Şimdi inşallah Cumhurbaşkanlığı makamı ile Başbakanlık makamlarını birleştirerek, Allah nasip ederse kavgasız gürültüsüz bir şekilde milletin takdirini kazanan, teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanı hükümetin başı olacak. Beş yıl millete hizmetini yapacak ve ardından da gelip 5 yıl sonra hesabını verecek. Dolayısıyla milletin patron olacağı milletin yegane vasi olacağı yeni bir sisteme geçiyoruz. Bütün vesayet odaklarını bitiriyoruz."



Avrupa'nın "hayır" çıkması için uğraştığını belirten İşler, "Milletimiz tabi ki onların bu çabalarını çok iyi değerlendirecektir. Nitekim Hollanda'da yaşanan olayların da milletimiz değerlendirmesini yaptı. Diğer taraftan da terör örgütlerinin de can siperane bir şekilde sandıktan 'Hayır' çıkması için çalışması da milletimizin gözünden kaçmadı. PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü el birliğinde hepsi bu sandıktan 'Evet' çıkmasın diye uğraşıyor. Milletimiz gerekli mesajı almıştır ve tarihi fırsatı değerlendirecektir." diye konuştu.



İşler, Suriye'de yaşanan olayları da değerlendirerek, kimyasal silah kullanan Suriye rejimine karşı ABD'nin müdahalesinin göstermelik olmamasını umduğunu söyledi.



Emrullah İşler, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ın vefat eden babası Erdoğan Acehan'ın cenaze törenine de katıldı.