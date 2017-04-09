Halk Oylamasına Doğru

Referandum çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesine gelen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a, konuşma yapacağı kahvehaneye girişi esnasında Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup, ellerinde Türk bayrağı açıp "Denize dök hadi bizi" diyerek tepki gösterdi.



Araçtan inen Bozkurt'u kahvehaneye girişi esnasında Anıt alanında bekleyen bir grup protesto etti.



Bozkurt'a yuh çeken ve "Vatan hainisiniz, Hüsnü alçak" sözleriyle tepki gösteren grubun arasından yumurta ve yabancı cisimler atıldı. Bu duruma, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları ve alkışlarla karşılık veren CHP'lilerle grup arasında gerginlik yaşandı.



Polis, caddede olağanüstü güvenlik önlemi aldı.



Bozkurt, kahvehanede yaptığı konuşmada, tepkiye neden olan "Denize dökeriz" sözlerine değindi. Kendisini herkesin tanıdığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:



"Ben 20 yıl ordunun üniformasını giymiş, Kıbrıs harekatında 7 ay çadırda yatmış, bu memlekete 44 yıldır hekim olarak hizmet eden, iyi kötü bir tıbbi diploması alacak kadar zekası olan, söylediği her lafı da bilen bir adamım. Dediğim budur, dedim ki bu millet, aziz Türk milleti bu anayasadaki, bu tuzağı bilsin, yüzde 1'i bile evet demez ama olur ya bilmediğinden, bilinmediğinden evet çıkarsa, kimse heveslenmesin. Kim, bu tuzağı kuranlar, heveslenmesin, biz yine Samsun'a çıkarız, bak gene söylüyorum arkadaş, yine Samsun'a çıkarız, oradan Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya geliriz, oradan hep beraber bütün millet, İnönü, Sakarya, Dumlupınar, İzmir'e kadar ulan sizi de sizin de yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri denize dökeriz. Söylüyorum, benim sözüm, bu tuzağı, bu anayasanın içine koyan ve ülkemi bölmek isteyen emperyalistlere ve onlara... Çeşitli Türkiye üzerine oyunlar oynayarak, terör örgütleriyle bu ülkeyi yıkmak isteyen hainleredir, kimsenin üzerine alınacağı hiçbir laf yoktur, evet diyenler bizim yurttaşımızdır, hayır diyenler bizim yurttaşımızdır, ama bu anayasanın verdiği yetkiyle bu ülkeyi bölmek isteyenler bu ülkeyi Suriye'ye, bu ülkeyi Irak'a, bu ülkeyi Libya'ya, bu ülkeyi Mısır'a, bu ülkeyi Afganistan'a döndürmek isteyenleri unutmasınlar, biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz derken hamaset yapmıyoruz."



Bozkurt'a konuşmasının ardından kahvehane çıkışında da tepki gösterildi.



Bozkurt, polisin oluşturduğu güvenlik koridoru içerisinde aracına binerek ilçe merkezinden ayrıldı.