Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi.



Gülpınar, Çiftçi ve Yılmaz, halk oylaması çalışmaları kapsamında Karacadağ Türkmen Derneğince Çıkrık Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.



Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği paketi hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Halk oylaması sonucunun büyük önem taşıdığını belirten Çiftçi, "Bu belediye başkanlığı veya milletvekili seçimi değil, bu Türkiye'nin seçimidir, daha güçlü bir Türkiye için güçlü bir şekilde çocuklarımızın geleceği için 'evet' demeliyiz." dedi.



Bölge halkının sorunlarını iyi bildiklerini ifade eden Çiftçi, sorunları kalıcı olarak çözmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.