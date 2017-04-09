Halk Oylamasına Doğru

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışması kapsamında Malatya'ya geldi.



Kentteki bir otelde vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, 16 Nisan'da 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylamaya sunulacağını anımsatarak, bu maddelerin vatandaşlara, çocuklara hayır ve bereket getirmeyeceğine inandıkları için "hayır" tercihinde bulunacaklarını söyledi.



Akşener, halk oylamasına sunulan maddelerde daha büyük, daha rahat bir Türkiye'nin ortaya çıkarılması için tek bir madde bulunmadığını iddia etti.