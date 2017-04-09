Halk Oylamasına Doğru

Antalya'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partilerin üyeleri, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi yürüyüş düzenledi.



Muratpaşa ilçesi Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen grup, "hayır" pankartı ile dövizler taşıdı ve sloganlar eşliğinde Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.



Yürüyüş, konuşmalar, konser programlarıyla sona erdi.