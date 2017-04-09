Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova'da en yüksek evet oyunun çıkması için çalışmalarının kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti.



Öztabak, yaptığı yazılı açıklamada, Yalova'nın dört bir tarafında seçim kampanyalarını sürdürdüklerini belirtti.



AK Parti teşkilatı olarak tüm kadroların Yalova'da etkin bir çalışma sergilediğine dikkati çeken Öztabak, şunları kaydetti:



"Mahalle ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, gerekse kurum ziyaretleri gerçekleştirdik. Neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattık. Bu anlamda Seçim Koordinasyon Merkezinin günlük programları kapsamında haftanın her günü yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Yalova'da, Başbakan Binali Yıldırım ve birçok bakanı ağırladık. AK Parti hükümeti olarak birçok yatırım sözü verildi ve hizmetler her anlamda devam edecek. 16 Nisan'daki halk oylamasına sayılı günler kaldı. Yalova'da en yüksek evet oyunun çıkması için çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yalovalı hemşehrilerimizin de halk oylamasında en yüksek desteği vereceğinden şüphemiz yoktur."



Öztabak, halk oylamasından "evet" oyu çıkmasıyla 2023 hedeflerinin ivme kazanacağını dile getirerek, "Hızlı ve etkili yönetim, ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacaktır. Yeni sistemle birlikte hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşacak." dedi.