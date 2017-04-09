Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kaman ilçesinde "Kargınlılar Evet Diyor" programına katıldı.



Arslan, Kargın Kızıközü, Kargın Meşe, Kargın Selimağa ve Kargın Yenice köylülerinin katılımıyla Kaman Spor Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, halk oylamasında çıkacak sonucun, ülkenin geleceğini etkileyeceğini söyledi.



Halk oylamasından çıkacak "evet" kararıyla güçlü Türkiye'nin inşa edileceğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:



"Ya koalisyonlar ile devam edeceğiz ya da bunlara dur deyip 5 yıl kesintisiz istikrar diyeceğiz. ya Menderes'i asan darbeye destek olacağız ya da darbelerin kökünü kazıyacağız. Bizler 3 Kasım 2002'de inanç özgürlüğü, adalet diyerek çıktık yola. Yıllarca alışılmış partileri baraj altında bırakıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizin dünyanın en önemli devletlerinden biri haline getirdik. Sizlerin desteği ile anayasa değişikliği oldu cumhurbaşkanını sizler seçtiniz. Yine aynı şeyi istiyoruz, milletin geleceğine yine millet kendi karar versin. Bizler egemenliği millete vermek için mücadele ediyoruz."



Kargın köyleri temsilcisi Kamil Avşaroğlu ise "Kargın köylülerinin devletinin milletinin yanındadır. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında da 'evet' oyu kullanarak devletin yanında olduğunu göstereceğiz. 17 Nisan sabahında alnımızın akıyla uyanacağız. Milletimizin her zaman en doğru kararı verendir." dedi.



Programa Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, Elmadağ Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Talas, Kaman AK Parti İlçe Başkanı Necati Çolak da katıldı.