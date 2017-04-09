Halk Oylamasına Doğru

MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşcan, anayasa değişikliğine ilişkin, "Tek adam rejimi geliyor diyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde tek adam rejimi nasıl konuşulabiliyor?" dedi.



İşcan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sürecinde içerisinde milletle iş birliği yaptıklarını söyledi.



Türkiye'nin önünü açacak bir anayasa çalışması yapılması gerektiğini belirten İşcan, şunları söyledi:



"Tek adam rejimi geliyor diyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde tek adam rejimi nasıl konuşulabiliyor Allah aşkına? Sizlere soruyorum. MHP'nin bu ülkenin geleceğiyle alakalı, bu ülkenin milli değerleriyle alakalı, bekasıyla alakalı kurulduğu günden bu yana bir tek yanlış atmış olduğu adım var mı?"