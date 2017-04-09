Halk Oylamasına Doğru

Tekirdağ Roman Dernekleri Süleymanpaşa ilçesinde basın toplantısı düzeledi.



Kentteki bir retoranda düzelenen toplantıda konuşan Tekirdağ Roman Dernekleri Başkanı Göksel Fil, AK Parti hükümetleri döneminde Roman toplumuna verilen hizmetlerin arttığını söyledi.



Fil, AK Parti hükümetinde Romanlara değer verildiği için referandum da "evet" oyu kullanacaklarını söyledi.



AK Parti'nin 2009'da "Roman Açılımı" yaptığını anımsatan Fil, şunları kaydetti:



"AK Parti hükümetleri döneminde Roman toplumuna verilen hizmetler arttı. Roman vatandaşlara tanınan haklar için referandum a 'evet' diyoruz. Roman toplumu devlet kapılarında adam yerine konulduğu için 'evet' diyoruz. Bizler reisimizi çok seviyoruz. Bizlere değer verdiği için 'evet' diyoruz. Biz Romanlar olarak bütün destekleri AK Parti hükümetleri döneminde aldık. 16 Nisan'da ülkemiz geleceğini, bir noktadan başka bir noktaya taşıyacak. Türkiye'nin duruşunun daha da güçlenmesi için 'evet' diyoruz."



Toplantıya katılan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel de Roman vatandaşların her zaman milletine sahip çıktığını ve güçlü Türkiye için her zaman doğru karar verdiğini ifade etti.