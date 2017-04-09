Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 16 Nisan'da halkın Türkiye'de istikrara oy vereceğine emin olduğunu belirterek, "Halk, Türkiye ekonomisi daha hızlı gelişsin, istikrarsızlık kalksın, artık yarına, geleceğe umutla bakalım, koalisyon hükümetleri ile uğraşmayalım diye tercihini yapacak." dedi.



Çemişgezek ve Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (ÇEM-DER) Ümraniye Evlendirme Dairesi'nde düzenlediği kahvaltıya katılan Ataş, burada yaptığı konuşmada, 14 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin en zor zamanlarda, önemli kararlar alma aşamasında halkı ve halkın kararını ön plana alarak hareket ettiğini, tercihlerde bulunduğunu söyledi.



17/25 Aralık'ta hükümete yapılan operasyonlarla Türk siyasi hayatına yapılan müdahaleleri anlatan Ataş, hemen sonrasında birtakım çevrelerin başka yöntemlerle AK Parti'yi devirmeye çalıştığını, parti aleyhinde bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını belirtti.



Ataş, "7 Haziran 2015 seçimlerde birtakım elitler ve CHP'nin bir kesimi, PKK terör örgütünün siyasi kolu olan bir partiyi iktidara taşımaya karar verdi. Bol soslu bir liderle Türk demokrasisini kurtaracaklardı. Ülkeyi kurtaracaklardı. 80 milletvekili çıkaran bu parti yeniden şımarıp terörü alevlendiren bir zihniyetti. 40 yıldır bu ülkede bu terör örgütü masum insanları öldürüyor. ve bu teröristler mi bu ülkeye barış getirecek." şeklinde konuştu.



CHP'nin HDP'yi, AK Parti'yi iktidardan indirmek için bir koltuk değneği gibi kullandığını vurgulayan Ataş, "Müslümanlarla hiçbir zaman barışık olmayan CHP, HDP'yi kullanarak Türkiye'de siyasi ve ekonomik sıkıntılara neden olan bir süreç başlattı. Bu sıkıntıların tek sebebi CHP'dir." değerlendirmesinde bulundu.



- "16 Nisan'dan sonra halk istikrara oy verecek"



17/25 Aralık ve 7 Haziran'da başarılı olmayan bazı çevrelerin 15 Temmuz'da yeniden hükümeti yıkmaya kalkıştığını kaydeden Ataş, "Vesayetçiler, terör örgütleri o gece haince halkın üzerine tanklarını sürdü. Silahlarını halka karşı kullandı. Masum vatan evlatlarını alçakça şehit ettiler. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu hain darbe girişimi püskürtüldü." diye konuştu.



Türkiye'nin artık darbe, e-muhtıralara, post-modern darbelere tahammülü olmadığının altını çizen Ataş, 16 Nisan tarihinin çok önemli olduğunu, Türk halkının tüm bunları düşünerek sandığa gitmesi gerektiğini söyledi. 16 Nisan'da halkın Türkiye'de istikrara oy vereceğine, halkın iradesinin tek hakim olduğu yeni bir sistemi seçeceğine emin olduğunu belirten Ataş, "Halk, Türkiye ekonomisi daha hızlı gelişsin, istikrarsızlık kalksın, artık yarına, geleceğe umutla bakalım, koalisyon hükümetleri ile uğraşmayalım diye tercihini yapacak." ifadelerini kullandı.



- "Türkiye tarihi kökleri üzerinden yeniden yükselecek"



AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ise Türkiye'nin kendi tarihi kökleri üzerinden yeniden ayağa kalktığını, yeniden dirilişe geçtiğini söyledi.



Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi ile cumhuriyetin ve demokrasinin yeniden taçlanacağını vurgulayan Metiner, "Kutlu yürüyüşümüzü çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyarak sürdüreceğiz." dedi.



Vesayet dönemlerindeki baskıları anlatan Metiner, "Vesayet rejimlerinden bunalan Türkiye en son 15 Temmuz darbe girişimini yaşadı. Türk siyaseti çok büyük darbeler aldı. Artık Türk siyaseti üzerindeki bu baskıları, darbeleri ortadan kaldırmak için Türkiye'nin bu yeni hükümet sistemine ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.



Eski AB Bakanı Egemen Bağış ise, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının sıradan bir seçim olmadığını vurguladı.



Bağış, anayasa değişikliğini öngören bu seçimin oldukça kritik bir seçim olduğunu çünkü bu seçimle birlikte Türkiye'nin belki 50, belki 100 yıllık kaderinin belirleneceğini öne sürdü.



Avrupa ülkelerinde Türkiye karşıtı tavırları eleştiren Bağış, "Şu anda dünyanın en gelişmiş 15. ülkesiyiz. Yeni sistem oturduktan sonra gelişmiş 14 ülke arasına gireceğiz. Daha sonra ilk ona gireceğiz." ifadelerini kullandı.



Avrupalıların bunu kabullenemediğini savunan Bağış, "16 Nisan'da Türkiye yeniden bir 'one minute' diyecek." ifadelerini kullandı.