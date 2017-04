Halk Oylamasına Doğru

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Ben bu anayasa teklifine 'hayır' diyorum. Türkiye'de gittiğim her yerde de aynı şeyi söylemeye çağırıyorum tüm vatandaşlarımızı. Biz bu anayasa teklifine 'hayır' diyeceğiz." dedi.



Baykal, partisince Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen mitingde, 16 Nisan'ın Türkiye'nin kaderi için önemli olduğunu söyledi.



Türkiye'nin bütün kazanımlarını Meclisten elde ettiğini belirten Baykal, Meclisin kapanmasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini dile getirdi.



Türkiye'nin geçmişinde bazı önemli facialar yaşandığını, bir daha yaşanmaması için çaba gösterdiklerini ifade eden Baykal, konuşmasına şöyle devam etti



"Şimdi bu facialara sebep olan insanlara bu yetki verilirse, başımıza neler gelebilir bunu daha iyi anlayalım. Bu PKK olayı öyle, 300 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Sadece Nusaybin'i geri alabilmek için 74 evladımızı şehit verdik. Arkadaşlar dünyanın herhangi bir demokrasisinde böyle bir olay yaşanmış olsa o iktidarı iş başında tutarlar mı Allah aşkına. FETÖ olayı nedir? O da başka bir facia değil mi? Kendileri besleyip büyütmediler mi? Memleketin başına kendileri dert etti. Silahlı Kuvvetleri, yargıyı, savcıları, polisi teslim etmediler mi? 2010 yılında yapılan referandum , devleti FETÖ'ye teslim etme referandum uydu."



Devletin tüm yetkilerini bir kişide toplamanın yanlış bir uygulama olduğunu belirten Baykal, devleti bir kişinin eline teslim etmeyeceklerini aktardı.



Anayasa teklifine "hayır" demek için Edirne'ye geldiğini, bunun nedenlerini de vatandaşlarla paylaştığını belirten Baykal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ben bu anayasa teklifine 'hayır' diyorum. Türkiye'de gittiğim her yerde de aynı şeyi söylemeye çağırıyorum tüm vatandaşlarımızı. Biz bu anayasa teklifine 'hayır' diyeceğiz. Bana terörist diyenin de size terörist diyenin de anlını karışlarım. Bu kadar tantana yapıyorlar sonuç var mı? Yok. Olmuyor, olmuyor onların kampanyaları yukarıdan aşağıya, bizimkisi aşağıdan yukarıya, milletimizle... Sosyal medyaya bakın herkes her gün bir fıkra, bir görüntü ile uğraşıyor. Bunu organize eden birisi mi var? Parayla mı bu? Bu inançla oluyor, inançla arkadaşlar. Yürek ve beyinle olan bir iş. Milletimiz 'hayır' diyor, bunlara bakarsan devlet 'evet' diyor. Devlet 'evet' diyorsa, milletimiz de 'hayır' diyor. İnsanlara yukarıdan bakıyor. Seni oraya millet getirdi, getirdiği gibi de al aşağı etmesini bilir."



Halk oylamasından "evet" çıkarsa tüm vatandaşların sıkıntı ve acı çekeceğini ileri süren Baykal, şimdi herkesin devleti ve milleti savunma zamanı olduğunu kaydetti.