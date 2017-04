Halk Oylamasına Doğru

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, anayasa değişikliğinin siyasi gerilimlerden, duygusal eğilimlerden arınmış bakış açısıyla ele alındığında, bugüne kadarki teklifler içerisinde sadece tartışılmakla kalınmayıp eksiğiyle fazlasıyla halkın önüne sunulan ilk kapsamlı ve sivil olması münasebetiyle de fırsat sayılabilecek nitelik taşıdığını söyledi.



Yanar, Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.



16 Nisan'daki halk oylamasına değinen Yanar, bu süreçte milletin birliği ve beraberliğinden başka kaygı taşımadıklarını belirtti.



Yanar, daha önceki halk oylamalarını anımsatarak, "Bu referandum lardan biri var ki şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun başında bulunduğu Büyük Birlik Partimizin de partimizle birlikte milletimizin yüzde 69'luk bir oranla 'evet' demek suretiyle destek verdiği cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine imkan veren 2007 referandum udur. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle sistemimiz parlamenter mi yoksa yarı başkanlık sistemi mi belirsiz bir garabetin kucağına oturmuş, bu yönüyle de değişimi zaruri bir hal almıştır." diye konuştu.



Herkesin, gelinen noktanın sorumluluğunu taşıdığını ve bu sorumluluktan kaçılamayacağını vurgulayan Yanar, bu anayasa değişikliği teklifinin, aslında 94 yıldır tartışılan ama hiçbir zaman bu düzeyde milletin gündemine getirilmeyen bir konu olduğunu ifade etti.



Yanar, vesayetçi anayasanın milletin derdine hiçbir zaman çare olamadığını dile getirerek, "Tarihi vesikalara da bakıldığında farklı tanımlamalarla da olsa Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve en nihayet şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun başkanlık sistemine yeşil ışık yaktıkları görülecektir." ifadelerini kullandı.



Yanar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu bakımdan bu anayasa değişikliği sistemi siyasi gerilimlerden, duygusal eğilimlerden arınmış bir bakış açısıyla ele alındığında bugüne kadarki teklifler içerisinde sadece tartışılmakla kalınmayıp eksiğiyle fazlasıyla önümüze getirilmiş ilk kapsamlı ve sivil olması münasebetiyle de fırsat sayılabilecek bir nitelik taşımaktadır. Milletin iradesi ekseninde gelişecek her türlü gelişmeye iyi niyetle bakmak durumundayız.



Bu ülkede inanç ve hürriyet duygularını yok sayan her türlü unsur ya da anlayış er ya da geç yok olmaya mahkumdur. Bu referandum da 'evet' demek suretiyle inisiyatif alan 3 sağ partiden biri olan Büyük Birlik Partisi, sürecin bundan sonraki adımlarında oynayacağı yapıcı roller, he zaman olduğu gibi milletimizin birliğine, beraberliğine hizmet edecek bu yönüyle markalaşan mevcudiyetini geçen her gün büyüterek devam ettirecektir."