Halk Oylamasına Doğru

Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, "PKK, FETÖ, DHKP-C, Almanya, Hollanda 'hayır' diyor. Bunlar bizim iyiliğimizi ister mi? Allah korusun 'hayır' çıkarsa, bu ülkenin parçalanması için hepsi seferber olur." dedi.



"Helise Günü Etkinlikleri" kapsamında Hamur merkezdeki taziye evinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Ergül, halkın istek ve sorunlarını dinledi.



Belediye Başkanı Ergül, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak 3 yıl içinde ilçeye yaptığı hizmetleri anlattı.



Yapılan hizmetlerin güçlü ve istikrarlı bir yönetimle olduğunu ifade eden Ergül, "Çift başlılık olan yerde anlaşmazlık çıkar ve az önce size anlattığım hizmetlerin hiçbiri gerçekleşmez." dedi.



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin Ergül, şöyle devam etti:



"İstikrarlı bir yönetim için mutlaka tek başlılık olması gerekiyor. Bakın kimler 'hayır' diyor. PKK, FETÖ, DHKP-C, Almanya, Hollanda 'hayır' diyor. Bunlar bizim iyiliğimizi ister mi? Allah korusun 'hayır' çıkarsa, bu ülkenin parçalanması için hepsi seferber olur. Bizim gideceğimiz yer yok. Son durağımıza sahip çıkmak için 'evet' demelisiniz. Birlik için, dirlik için, yükseliş için, şehitler için, ecdat için, vatan millet için, gençlik için, istikbal ve istikrar için, bayrak için 'evet', 'evet', evet."



Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, AK Parti İlçe Başkanı Übeyt Bağlan ile vatandaşlar katıldı.